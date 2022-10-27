Bursa'da AVM'deki silahlı kavgayla ilgili 6 kişi yakalandı
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çıkan silahlı kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Nilüfer Hatun Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanlarının bulunduğu bölümde iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ardından harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Ekipler, pompalı tüfekle havaya ateş eden gruptan olduğu belirlenen M.C, A.Y, S.Y, M.Ç, B.B. ve F.Ç.'yi gözaltına aldı.
Kavganın bir gece kulübünde çalışan görevliler ile müşteriler arasında yaşandığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin olaya karışan diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
Olay
Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanlarının bulunduğu bölümünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada taraflar birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş etmişti.
Bu sırada eğlence mekanında bulunan kişiler, masa ve sandalyeleri kendilerine siper ederek korunmaya çalışmış, bazı kişiler panikle olay yerinden kaçmıştı.
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