Bursa'da, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 09:08
Bursa'da, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Osmaniye Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Abdulvahap A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü ile otomobildeki Sena E., Emani E., Abdulgani H. ve Neda E. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 


kaza haberleri Bursa haberleri İnegöl haberleri

İlgili Haberler

Marmaris’te motor kazası 1 ölü, 2 yaralı

Marmaris’te motor kazası 1 ölü, 2 yaralı
Aksaray'da feci kaza... AKP İlçe gençlik kolları başkanı hayatını kaybetti, 3 ağır yaralı

Aksaray'da feci kaza... AKP İlçe gençlik kolları başkanı hayatını kaybetti, 3 ağır yaralı
Kaza anı kamerada... Otomobil kamyonete çarptı!

Kaza anı kamerada... Otomobil kamyonete çarptı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler