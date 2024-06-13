Bursa'da, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Osmaniye Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Abdulvahap A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü ile otomobildeki Sena E., Emani E., Abdulgani H. ve Neda E. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meteoroloji uyardı: 6 ile gök gürültülü sağanak geliyor!
- 'Saçlarının teline dahi zarar gelirse...'
- AKP'den flaş 'ittifak' açıklaması
- 'Ben de bu iki kişinin katilini arıyorum'
- Adres yine aynı... Kolonlar çatlıyor!
- Bahçeli'den çok konuşulacak ittifak çıkışı
- Fed faiz kararını açıkladı!
- 150 liraya olunabiliyor!
- Topluca CHP'ye geçtiler, rozetlerini Çelik taktı
- O magandalar yakayı ele verdi