Bursa'da baba vahşeti: 3 çocuğunu öldürdü
Bursa'da boyacılık yapan Murat Kılıç (39), evinin bodrumunda kızları 11 yaşındaki Zeynep ile 6 yaşındaki Aslı Kılıç'ı ve 3 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra polise teslim oldu. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olay saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar sokakta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi.
Bodrum katında oturan Murat Kılıç, birlikte yaşadığı çocukları Zeynep ve Aslı’yı ve oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı öldürdü. Çocuklarını öldüren Murat Kılıç'ın daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek, "Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim Başaramadım. Bilginiz olsun" dedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kısa sürede belirtilen adrese giden polis ekipleri üç çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Cesetler, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Mahalle sakinleri, "Murat Kılıç kendi halinde bir kişiydi. Kimseye zararı yoktu. Sabah evinden sesler geldi. Daha sonra kesildi. Olayı öğrenince inanamadık" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkü Ocakları Başkanı vuruldu
- Anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
- 'Sen 8 uçak kullanıyorsun bu ülkede...'
- Meral Akşener’e ulaşılamıyor
- Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a yanıt!
- Kılıçdaroğlu'nun çıkışı, CHP içinde nasıl yorumlandı?
- Hakime bak! 'Cephane'sini sergiledi
- Survivor All Star adaya kim veda etti?
- Erdoğan, CHP'ye ziyaret için tarih verdi
- 60 yaşında, güzellik yarışması tarihine geçti