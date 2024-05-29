Bursa'da baba vahşeti: 3 çocuğunu öldürdü

Yayınlanma: 29.05.2024 - 19:23

Güncelleme: 29.05.2024 - 19:24

Olay saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar sokakta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi.

Bodrum katında oturan Murat Kılıç, birlikte yaşadığı çocukları Zeynep ve Aslı’yı ve oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı öldürdü. Çocuklarını öldüren Murat Kılıç'ın daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek, "Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim Başaramadım. Bilginiz olsun" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kısa sürede belirtilen adrese giden polis ekipleri üç çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Cesetler, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Mahalle sakinleri, "Murat Kılıç kendi halinde bir kişiydi. Kimseye zararı yoktu. Sabah evinden sesler geldi. Daha sonra kesildi. Olayı öğrenince inanamadık" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.