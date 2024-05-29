Bursa'da baba vahşeti: 3 çocuğunu öldürdü

Bursa'da boyacılık yapan Murat Kılıç (39), evinin bodrumunda kızları 11 yaşındaki Zeynep ile 6 yaşındaki Aslı Kılıç'ı ve 3 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra polise teslim oldu. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 19:23
Bursa'da baba vahşeti: 3 çocuğunu öldürdü
Abone Ol google-news

Olay saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar sokakta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi.

Bodrum katında oturan Murat Kılıç, birlikte yaşadığı çocukları Zeynep ve Aslı’yı ve oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı öldürdü. Çocuklarını öldüren Murat Kılıç'ın daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek, "Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim Başaramadım. Bilginiz olsun" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kısa sürede belirtilen adrese giden polis ekipleri üç çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Cesetler, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Mahalle sakinleri, "Murat Kılıç kendi halinde bir kişiydi. Kimseye zararı yoktu. Sabah evinden sesler geldi. Daha sonra kesildi. Olayı öğrenince inanamadık" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Adli Tıp Kurumu haberleri Çocuk haberleri İl Emniyet Müdürlüğü haberleri

İlgili Haberler

Dikkat çeken 'beyaz kova' ayrıntısı... Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!

Dikkat çeken 'beyaz kova' ayrıntısı... Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
Manisa’da erkek vahşeti: Eski eşini ve ailesini bıçakla katletti!

Manisa’da erkek vahşeti: Eski eşini ve ailesini bıçakla katletti!
Eskişehir’de erkek vahşeti… Eşine eziyet ve cinsel saldırıdan tutuklandı!

Eskişehir’de erkek vahşeti… Eşine eziyet ve cinsel saldırıdan tutuklandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji açıkladı: 28 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 28 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Konserinde ‘playback’ tepkisi almıştı! Semicenk eleştirilere yanıt verdi!

Konserinde ‘playback’ tepkisi almıştı! Semicenk eleştirilere yanıt verdi!
Cübbeli Ahmet’ten kız çocuklarına ‘istismar’ itirafı: ‘Büyük bir suç zincirine işaret ediyor’

Cübbeli Ahmet’ten kız çocuklarına ‘istismar’ itirafı: ‘Büyük bir suç zincirine işaret ediyor’
Öğretmenin üzerine yürüyüp darbettiler: Serbest bırakıldılar!

Öğretmenin üzerine yürüyüp darbettiler: Serbest bırakıldılar!
UBS ve JPMorgan'dan çarpıcı tahmin: Altın ve gümüş fiyatlarında yeni hedef neresi?

UBS ve JPMorgan'dan çarpıcı tahmin: Altın ve gümüş fiyatlarında yeni hedef neresi?
Fitch’ten enflasyon tahmini: Yıl sonunda o rakama ulaşacak…

Fitch’ten enflasyon tahmini: Yıl sonunda o rakama ulaşacak…
Mersin'de skandal olay! Tavuğa tecavüz ederken görüntülendi

Mersin'de skandal olay! Tavuğa tecavüz ederken görüntülendi
Geri sayım başladı: 6 gezegen buluşuyor, bir hafta sürecek! Nerelerden görülecek?

Geri sayım başladı: 6 gezegen buluşuyor, bir hafta sürecek! Nerelerden görülecek?