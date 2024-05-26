Manisa’da erkek vahşeti: Eski eşini ve ailesini bıçakla katletti!

Yayınlanma: 26.05.2024 - 21:17

Güncelleme: 26.05.2024 - 21:17

Olay, Sağlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşandığı eski eşi Nagihan Can’ın (32) annesi ile birlikte yaşadığı eve gelen Aytunç Ç. (34), henüz belirlenemeyen bir nedenle eski eşi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüdüğü olayda Aytunç Ç., eski eşini bıçaklamaya başladı. Şahıs, bu sırada araya girmeye çalışan eski kayınbiraderi İbrahim Can (39) ile eski kayınvalidesi Fatma Can’ı (62) da bıçakladı.

Evden kaçmaya çalışan Fatma Can’ı peşinden giderek bıçaklamaya devam eden Aytunç Ç., daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nagihan Can ile ağabeyi İbrahim Can hastanede, kayınvalide Fatma Can ise evinin yanında bulunan bir işyerinde hayatını kaybetti.

3 kişiyi öldüren Aytunç Ç., huzurevi yakınlarında suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.