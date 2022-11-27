Bursa'da babası ile kız kardeşini bıçakladı, komşusunu öldürdü
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, aile arasında çıkan kavgada bir kişi, babası ile kız kardeşini bıçakla yaraladı, araya giren komşusunu öldürdü.
İlçeye bağlı kırsal Eskikızılelma Mahallesi'nde, Yasin D. (22), babası Hasan D. (48) ve kız kardeşi Yasemin D. (19) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine komşuları Osman Kılınç (28) eve gelerek kavgayı ayırmaya çalıştı.
Babası ve kız kardeşini çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan Yasin D, araya giren Osman Kılınç'ı öldürdü. Sesleri duyan komşuların ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Şüpheli Yasin D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Osman Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kılınç'ın cesedi Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken ağır yaralı baba ile kızı, Bursa'daki hastanelere sevk edildi.
Şüphelinin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
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