Bursa'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesinde çöp yığınına dönen evden 4 kamyon atık tahliye edildi.

AA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 16:49
Bursa'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı
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Yıldırım Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Teferrüç Mahallesi 2. Menekşe Caddesi sakinleri, etrafa yayılan kötü kokulardan rahatsızlık duyarak durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, ihbar üzerine Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de desteği ile ortak bir çalışma yaptı.

Yapılan çalışma sonucunda kullanılamaz hale gelen evden 4 kamyon çöp çıkartıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu boşaltılan ev dezenfekte edildi.

 

 


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