Genç yaşta ölen Bahar Çiftçi'nin dairesi 'çöp ev' çıktı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde evinde ölü bulunan 34 yaşındaki Bahar Çiftçi’nin kaldığı evin temizlenmesini isteyen apartman sakinleri yetkililerden yardım istedi.

İHA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 15:41
Genç yaşta ölen Bahar Çiftçi'nin dairesi 'çöp ev' çıktı
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Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 50. Sokakta bulunan Çınar Sitesi 5. Blok’un 9. katında ölü olarak bulunan 34 yaşındaki Bahar Çiftçi’nin evinin temizlenmesi isteyen apartman sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

Bahar Çiftçi’nin kaldığı dairenin çok kötü durumda olduğundan bahseden komşuları, “Acil çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"EVLERİMİZDE OTURAMIYORUZ"

Genç yaşta hayatını kaybeden Bahar Çiftçi’nin kaldığı dairenin açılmasıyla birlikte apartmanı kötü koku sardığını ifade eden apartman sakinleri, “Dairenin içi kullanılmaz halde. Kapı açıldığından beri evlerimizde oturamıyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Kapaklı Belediyesi’nden bir an önce bu konu ile ilgili çözüm bulmasını istiyoruz. Dairenin içi yürünemeyecek durumda. Evlerimizi böcek basar diye korkuyoruz. Acil çözüm istiyoruz” dedi.


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