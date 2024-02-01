Bursa'da bir hastanenin başhekim yardımcısı silahlı saldırıda yaralandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde silahla bacağından vurularak yaralanan Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kamuran Çatalkaya, tedavi altına alındı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Beşevler Caddesi'nde, yolun karşısına geçen Dr. Kamuran Çatalkaya, arkasından yürüyerek gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Çatalkaya bacağından yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çatalkaya'nın tedavisi sürüyor.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin A.A. olduğunu belirledi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Çatalkaya ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dünyanın en büyük dolandırıcılık merkezi
- Uyudukları sırada ev çöktü!
- Can Atalay Meclis'e dönebilir mi?
- 'Filozof Ramazan' öldürüldü
- Fed faiz kararını açıkladı!
- Özel’den Akşener’e ‘Eskişehir’ yanıtı
- Soruşturmada yeni gelişme!
- İmamoğlu’na oy vermek için 50 neden
- İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu
- Hizbullah'ın imamı aday oldu!