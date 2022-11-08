Bursa’da bir kadın, tartıştığı kişiler tarafından vuruldu

08 Kasım 2022 Salı, 09:40

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 30 yaşındaki Evrim E. isimli kadın, akşam saatlerinde sokak arasında kimliği belirsiz iki kişiyle sözlü tartışma yaşadı. Bir süre devam eden tartışma alevlenerek kavgaya döndü.

Bu sırada şüpheliler, yanlarındaki silahla genç kadını ayağından vurarak yaraladı. Silah seslerini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.