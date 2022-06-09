İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 'bireysel silahlanma' verilerini kabul etmedi

09 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

İçişleri Bakanlığı tarafından gazetemizde 7 Haziran salı günü yayımlanan ‘Kritik bir süreçteyiz’ başlıklı bireysel silahlanmanın boyutlarına işaret eden haberimizle ilgili bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada haberin gerçeği yansıtmadığı iddia edildi. Haberimizdeki, '2018'den bu yana silah ruhsatı alanların sayısının yüzde 100'den fazla arttığı' iddiasının doğru olmadığı belirtildi. Ancak söz konusu veriler İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’nın yıl sonu faaliyet raporundan alınan ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın sorumluluk bölgesini kapsayan bilgiler.

Söz konusu açıklamanın devamında ise haberimizde yer alan ruhsat sayısının üç katı kadar yüksek ruhsat verildiği Bakanlık verilerine dayandırılarak belirtildi. Bakanlık tarafından, 2018'de 10 bin 869'u 'silah bulundurma', 39 bin 516'sı 'silah taşıma' olmak üzere verilen toplam silah ruhsatı sayısının 50 bin 385 olduğu belirtildi, 2021'de verilen ruhsat sayısının 16 bin 495'i 'bulundurma', 41 bin 234'ü 'taşıma' olmak üzere toplam 57 bin 729 olduğu belirtildi.

Yine haberimizde silah ruhsatı alan kişilerden bahsederken Bakanlık aynı açıklamada, "Düzenlenen silah taşıma ruhsat sayıları, aktif silah bulunan kişi sayısını değil, düzenlenen ruhsat sayısını ifade etmektedir. Silah ruhsatının kimlere ve nasıl verileceği ilgili kanun ve yönetmelikte açıkça bellidir. Bu şartlara haiz olmayanlara asla silah taşıma ruhsatı verilmemektedir" ifadelerini kullandı. .

VERİLERE İNANILMADI

Bireysel silahlanma konusunda yıllardır mücadele eden ve 1993 yılından beri çeşitli çalışmaları bulunan Umut Vakfı’nın raporuna dayandırdığımız verilerin yer aldığı haberimizle ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yine aynı haberdeki '2021 yılında 3 bin 801 silahlı şiddet olayı yaşandı. 3 bin 801 olayda 2 bin 145 kişi yaşamını yitirdi' iddiası da abartılmış rakamlarla sunulmuştur. Emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde son 5 yıllık döneme bakıldığında ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen toplam olay sayısı ve bu olaylarda hayatını kaybeden kişi sayısında düşüş meydana geldiği görülmektedir. 2017'de olay sayısı bin 730 iken, 2021 yılında bu sayı bin 491'e gerilemiştir. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2017'de bin 918 iken, 2021'de bin 633'e düşmüştür" ifadelerine yer verildi.