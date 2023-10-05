Bursa’da bir kadın yatağında ölü bulundu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Güneş Yaşaroğlu (52), ablası ile birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 05.10.2023 - 15:37
Bursa’da bir kadın yatağında ölü bulundu
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Olay Tekke Mahallesi TOKİ 3. Etap F 10 Blok’ta meydana geldi. Güneş Yaşaroğlu, bir süre önce gittiği İstanbul’dan dönen ablası tarafından yatakta hareketsiz bulundu. 

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yaşaroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede ateşli silah ve kesici alet izine rastlanmayan Güneş Yaşaroğlu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Orhangazi Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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