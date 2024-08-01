Bursa'da boş olan trafikte yol için kavga ettiler!

Bursa’da iki sürücü gece saatlerinde trafiğin seyrek olduğu ana yolda ’yol verme’ meselesi yüzünden kavga etti.

İHA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 09:29
Bursa'da boş olan trafikte yol için kavga ettiler!
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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki sürücü gece saatlerinde boş olan ana yolda ’yol verme’ meselesi yüzünden tartıştı.

Bir süre trafikte tartışan sürücüler daha sonra durarak kavgaya başladı.

Birbirlerine saldıran sürücüleri yurttaşlar ayırdı.


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