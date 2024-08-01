Bursa'da boş olan trafikte yol için kavga ettiler!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 09:29

Güncelleme: 01.08.2024 - 09:29

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki sürücü gece saatlerinde boş olan ana yolda ’yol verme’ meselesi yüzünden tartıştı.

Bir süre trafikte tartışan sürücüler daha sonra durarak kavgaya başladı.

Birbirlerine saldıran sürücüleri yurttaşlar ayırdı.