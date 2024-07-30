Bursa’da omuz atma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 30.07.2024 - 14:33

Güncelleme: 30.07.2024 - 14:33

Bursa’nın Kestel ilçesinde ağabeyi Çağlar Gezer kıraathane işleten Emin Gezer, yolda yürüdüğü esnada omzuna çarpan Baran Y. ile tartışma yaşadı.

Taraflar arasında artan tansiyon kavgaya dönüşünce Baran Y., yanında taşıdığı bıçak ile Emin Gezer’i kolundan bıçakla yaraladı. Kavgayı gören ağabey Çağlar Gezer ise olayı ayırmak istediği esnada Baran Y.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Göğsüne isabet eden bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Gezer, yere düştü. Çevredekiler bıçaklı saldırganı etkisiz hale getirirken, yaralı kardeşler için ambulans çağrıldı. İhbar üzerine gelen ekipler 2 kardeşi Kestel Devlet Hastanesine sevk etti.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen Çağlar Gezer hayatını kaybederken, kardeşi Emin Gezer’in durumu iyi olduğu öğrenildi. Vatandaşların tarafından linç edilmek istenen şüpheli ise Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.