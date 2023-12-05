Bursa’da camdan atılan valiz bomba paniğine sebep oldu

Bursa’da Uludağ Üniversitesi’nin yakınlarında iki sevgili arasında çıkan tartışma sonrası camdan atılan valiz, öğrencilere korku dolu anlar yaşattı. Valiz, kontrollü bir şekilde patlatılırken, içerisinden hediyelik eşya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 09:28
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Dün akşam saat 01.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Görükle Mahallesi KYK kampüsünde edinilen bilgiye göre, sevgili oldukları öğrenilen iki kişi arasında tartışma çıktı.

Kız odayı terk ederek dışarı çıkınca, arkadaşı hediyeleri valize koyarak camdan aşağı attı. Yol kenarında düşen valizi bir süre sonra gören öğrenciler, durumu 112 Acil Servisi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, bomba imha uzmanları şüpheli valizin yanına gitti. Şüpheli valiz, kontrollü bir şekilde imha edildi. Valizin içerisinden hediyelik eşya çıktı. Bir süreliğine korku dolu anlar yaşayan öğrenciler, derin bir nefes aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

O anlar anbean amatör kameralara yansıdı. Sevgili çift ise ifadeleri alınmak üzere Terör Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İki arkadaşın emniyetteki işlemleri sürüyor.


Bursa Bomba şüpheli valiz

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