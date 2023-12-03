Katolik ayinine bombalı saldırı: 4 ölü, 50 yaralı

Yayınlanma: 03.12.2023 - 15:46

Güncelleme: 03.12.2023 - 15:46

Filipinler'de pazar ayini için toplanan Hıristiyanların bulunduğu Mindanao Devlet Üniversitesi'ndeki spor salonunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Mindanao Adası'ndaki Marawi kentinde, Mindanao Devlet Üniversitesi'ndeki Katolik ayinine bombalı saldırı düzenlendi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ın "terör saldırısı" olarak nitelediği olayda yaralanlar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Marcos Jr., “Yabancı teröristler tarafından gerçekleştirilen anlamsız ve en iğrenç eylemleri mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Masumlara karşı şiddet uygulayan aşırılıkçılar her zaman toplumumuza düşman olarak görülecektir" ifadelerini kullandı.

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, "terörist faaliyetin" faillerini adalet önüne çıkarmaya yönelik kolluk kuvvetleri operasyonlarının "hız kesmeden devam edeceğini" söyledi.

Teodoro, "yabancı unsurun varlığına dair güçlü işaretler bulunduğunu, ama devam eden soruşturmayı tehlikeye atmamak için ayrıntıya giremeyeceğini" dile getirdi.

Kıdemli polis yetkilisi Emmanuel Peralta, olay yerinde 16 mm'lik havan topu parçalarının bulunduğunu aktardı.

Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları'na (BIFF) bağlı 'Dawlah Islamiyah' isimli gruptan şüphelendiklerini açıklayan ordu, soruşturmanın sürdüğünü aktardı. Ordunun cumartesi günü düzenlediği operasyonda, söz konusu grubun üyesi 11 kişi öldürülmüştü.

"MİSİLLEME SALDIRISI OLMASI MUHTEMEL"

Genelkurmay Başkanı Romeo Brawner, bombalı saldırının, Lanao del Sur'da IŞİD bağlantılı Dawlah İslamiye Maute örgütünün bir liderinin öldürüldüğü olay da dahil olmak üzere Filipinler'in güneyindeki yerel İslamcı gruplara karşı bir dizi askeri operasyonun ardından geldiğine dikkat çekti. Brawner, "Bu sabah yaşananların bir misilleme saldırısı olması muhtemel" dedi.

Maute, Mayıs 2017'de Marawi'yi ele geçirerek burayı IŞİD'in Güneydoğu Asya "vilayeti" haline getirmeye çalışmıştı. IŞİD ile Filipin güçleri arasında 5 ay süren savaşta sivillerin de içlerinde bulunduğu 1000'den fazla insan ölmüştü.