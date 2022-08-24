Bursa'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

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Bursa’da ceviz büyüklüğündeki dolu yağışını görenler şaşkına döndü. Araç sahipleri ise evlerinden getirdikleri battaniyeler ile araçlarını doludan korumaya çalıştı.

İHA
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:41

Bursa'nın Keles ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışını görenler şakına döndü. Dolu yağışını fark eden yurttaşlar ise evlerinden getirdikleri battaniyeler ile araçlarını korumaya çalıştı.

Bursa dolu yağışı araç

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