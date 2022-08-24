Bursa'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:41

Bursa'nın Keles ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışını görenler şakına döndü. Dolu yağışını fark eden yurttaşlar ise evlerinden getirdikleri battaniyeler ile araçlarını korumaya çalıştı.



