Bursa'da çıkan orman yangını söndürüldü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile 2 saatte söndürüldü.

DHA
07 Ağustos 2022 Pazar, 18:43
Bursa'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Yangın, saat 14.00 sıralarında Orhaneli ilçesine bağlı Çınarcık Mahallesi'nde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbarı alan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak alevlere müdahale etti. 2 helikopter, 10 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, 1 dozer, 3 hizmet aracı olmak üzere toplam 17 araç ve 120 personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatin ardından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

 


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