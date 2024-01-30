Sarıyer’deki kilisede bir kişinin yaşamını yitirdiği kanlı baskını IŞİD üstlendi: Saldırıda Polonya detayı

Yayınlanma: 30.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.01.2024 - 04:00

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde Santa Maria Kilisesi’nde önceki gün bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının yankıları sürüyor. Önceki gün öğle saatlerinde düzenlenen saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan yaşamını yitirirken, şüpheliler D.T. ve A.K. yakalanmıştı.

Saldırıyı Rus uyruklu D.T’nin gerçekleştirdiği, Tacikistan uyruklu A.K’nin ise silahının tutukluk yaptığı tespit edilmişti. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen kişilere ait çok sayıda adrese de operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanların sayısı 51’e yükselirken bu kişilerin Tacikistan, Rusya ve Türkiye vatandaşı oldukları belirtildi.

Şüphelilerden 23’ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Üçü Türk 28 şüphelinin ise Emniyet’teki işlemleri sürüyor.

TRAFİĞE ÇIKARILMAMIŞ

Saldırıyı IŞİD üstlenirken, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde yakalandığı öğrenilen iki şüphelinin olayda kullandıkları aracın bir yıl önce Polonya’dan Türkiye’ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı öne sürüldü. Aracı Türkiye’ye getiren kişinin ise iki gün kaldıktan sonra Polonya’ya geri döndüğü iddialar arasında. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Zanlıların DEAŞ’lı olduklarını değerlendiriyoruz” demişti.

Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak’ın yanı sıra eşi ve iki çocuğunun da ayinde olduğunu kaydeden kilisenin avukatı Afşin Hatipoğlu, “Saldırganlar tam girmeye karar verdikleri anda başka bir kişi daha geliyor. Kapıyı açıp içeriye aldıkları kişi o günkü kurban aslında. Önce kafasına kabzayla vuruyorlar. Daha sonra ateş ediyorlar. Sonra da rastgele kilisenin etrafına ateş ediyorlar ve daha sonra uzaklaşıyorlar. Polisin bize söylediği kadarıyla silahlardan birinin en azından tutukluk yaptığı, onun da paniğe sevk ettiği ve daha fazla can kaybının önüne geçildiğidir” dedi. Hatipoğlu kilisenin perşembe günü yapılacak ayinle yeniden ibadete açılacağını duyurdu.

SİLAH PARÇALARI BULUNDU

Öte yandan saldırganların silahlarını parçalayarak Bahçeköy’de Belgrad Ormanı içinden geçen yolda attıkları bilgisi üzerine başlatılan arama çalışmalarında saldırıda kullanılan silahlara ait olduğu düşünülen parçalar bulundu. Zanlıların sahte kimlik ve pasaport kullanmadıkları ve bundan önce başka suça karışmadıkları da gündeme yansıyan bilgiler arasında.

YANIT BEKLEYEN SORULAR

Santa Maria Kilisesi’ne saldırı bazı soruları da beraberinde getirdi.

1- Kilisedeki bir güvenlik önlemi yok muydu?

2- Hedef Polonya konsolosu muydu? Şüphelilerin Polonya ile bağlantıları nedir?

3-Saldırganlar Türkiye’ye nasıl girdi ve nerede saklandı?

4-Gözaltına alınan 51 kişinin hangi örgütle bağlantıları var?

5-Polonya plakalı araç raslantı mı?

‘TAMAMEN PROVOKASYON’

Cumhuriyet’e konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç toplumsal birliktelik çağrısında bulundu. Genç, “Seçerek vurmak gibi bir olay yok, tamamen provokasyon. Tedirginlik yaratmak, toplum üzerinde gerginlik oluşturmak için yapılmış bir şey. Çok dikkatli olmak gerekiyor” dedi. Şüphelilere ilişkin bilgi veren Genç, “Bu kişiler kiliseye önceden gelerek keşif yapmışlar. Sanırım içeride de irtibatlı oldukları kişiler var” dedi.