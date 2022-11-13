Bursa'da define ararken hayatını kaybetti
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir kayayı patlatan 3 defineciden 1'i hayatını kaybetti.
Yeniköy Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, İstanbul'dan gelen 3 defineci ormanlık bölgede tam tesisat ile define kazısı başlattı.
Alana patlayıcılar yerleştiren defineciler bir kayayı patlatmak istedi. Patlama esnasında kayadan kopan taş bir defineci O.G’nin kafasına çarptı.
Ağır yaralanan O.G., olay yerine gelen ambulans ile Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Defineci diğer iki kişi ise jandarmaya teslim oldu. Jandarma definecilere ait malzemelere el koydu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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