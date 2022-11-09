Bursa'da bir evde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi

09 Kasım 2022 Çarşamba, 01:39

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Değirmenönü Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın orta katında, Suriyeli ailenin yaşadığı dairede yangın çıktığını söyledi.

Canbolat, yangının itfaiyenin ilk belirlemelerine göre sobadan kaynaklandığını belirterek "Orta katta şu ana kadar yapılan tespitlerde 9 ceset var. Bunların 8'i çocuk ve biri anne. Ben de olay bölgesine gidiyorum" dedi.

Fotoğraf: DHA

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