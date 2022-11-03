Bursa’da tiner dehşeti : 1'i ağır 2 yaralı

Bursa'da inşaat malzemeleri satışı yapılan bir işyerinin bahçesinde, ateşe tiner döken Suriye uyruklu çocuk tinerin harlaması ile ağır yaralandı. Ateş alan çocuğu kurtaran işçi ise ellerinden yaralandı.

DHA
03 Kasım 2022 Perşembe, 13:23
Bursa’da tiner dehşeti : 1'i ağır 2 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat malzemeleri satışı yapılan bir işyerinin bahçesinde Suriye uyruklu Vahid M., (9) işyerinden aldığı tiner şişesini bahçede yakılan ateşin üzerine döktü.

Tinerin döküldüğü ateş bir anda harlayarak çocuğun üzerindeki eşyaları tutuşturdu. Çocuğun yandığını gören işyerindeki işçi Suriye uyruklu Sahoud J., (40) üzerindeki montla çocuğu söndürmeye çalıştı.

Vahid M.'nin yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanıklar oluştu. Çocuğu kurtaran işçinin ise ellerinde yanıklar oluştu.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğu kurtaran işçi ise tedavisinin ardından taburcu edildi. 

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

 


Bursa tiner ateş

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