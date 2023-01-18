Bursa'da dehşet: Kovaladığı köpeği tüfekle öldürdü

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 14:39

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 14:39

Kırsal Deydinler Mahallesi'nde, 13 Ocak’ta O.A., sokakta dolaşan köpeği, henüz bilinmeyen nedenle elindeki pompalı tüfekle kovalamaya başladı.

HEDEF ALIP VURDU

Kaçan köpek, başka sokağa girerken, O.A. tarafından hedef alınarak tüfekle vuruldu. Köpek, yaralı halde de kaçarken, O.A. ise elindeki tüfeği omuzuna koyarak uzaklaştı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Bu anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Köpeğin öldüğü belirlenirken, jandarma da şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.