Mağaza Market-Sen'den MEB'e çağrı: 'Hakmar ve Köfteci Yusuf ile yapılan protokolleri geri çek'

18 Kasım 2022 Cuma, 12:07

Öğrencilerin 5 gün market işçiliği yapıp 1 gün okula gittiği “Meslek Kazandırma” programı Hakmar zincir market şubelerinde işletiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mağaza Market-Sen, “Patronlar marketlerde, mağazalarda emekçileri sömürürken şimdi sıra emekçilerin çocuklarında diyor. Yok öyle kölelik! MEB ve patronlar sömürü için birleşiyorsa biz de hakkımız için birleşeceğiz” dedi.

Ayrıca sendika MEB’e, “Hakmar ve Köfteci Yusuf ile yapılan protokolleri geri çek! 'Meslek kazandırma' dediğiniz ücretsiz işçilikten vazgeç!” diye çağrı yaptı.

MEB protokolü A101 ile iptal etti ama Hakmar ile sürüyor!



Lise Öğrencileri

Market Patronlarının

Kölesi Olmayacak



Bütün market işçilerinin sendikası

Mağaza Market-Sen

??0541 594 79 26 — Mağaza Market-Sen (@MagazaMarketSen) November 18, 2022

"LİSE ÖĞRENCİLERİ, MARKET PATRONLARININ KÖLESİ OLMAYACAK"

Mağaza Market-Sen tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Öğrencilerin 5 gün market işçiliği yapıp 1 gün okula gittiği “Meslek Kazandırma” programı Hakmar zincir market şubelerinde işletiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, A101 ile imzaladığı protokolü gelen tepkiler üzerine iptal etmek zorunda kalmıştı. Ancak lise öğrencilerinin “ücretsiz işçi” olarak çalıştırılmasından vazgeçmediler. Hakmar’da lise öğrencileri “Meslek Kazandırma” ile sömürülürken aynı protokol geçtiğimiz günlerde Bursa’da Köfteci Yusuf restoran zinciri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında da imzalandı.

Patronlar marketlerde, mağazalarda emekçileri sömürürken şimdi sıra emekçilerin çocuklarında diyor. Yok öyle kölelik! MEB ve patronlar sömürü için birleşiyorsa biz de hakkımız için birleşeceğiz. Mağaza Market-Sen tüm öğrencilerin de yanında olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı:

Hakmar ve Köfteci Yusuf ile yapılan protokolleri geri çek!

“Meslek kazandırma” dediğiniz ücretsiz işçilikten vazgeç!

Mağaza Market-Sen.