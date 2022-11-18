Mağaza Market-Sen'den MEB'e çağrı: 'Hakmar ve Köfteci Yusuf ile yapılan protokolleri geri çek'

Milli Eğitim Bakanlığı’nın A101 market ile imzaladığı protokol sona erse de, Hakmar ve Köfteci Yusuf ile sürüyor. Bakanlığa çağrı yapan Mağaza Market-Sen, "Hakmar ve Köfteci Yusuf ile yapılan protokolleri geri çek! 'Meslek kazandırma' dediğiniz ücretsiz işçilikten vazgeç!" dedi.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2022 Cuma, 12:07
Mağaza Market-Sen'den MEB'e çağrı: 'Hakmar ve Köfteci Yusuf ile yapılan protokolleri geri çek'
Abone Ol google-news

Öğrencilerin 5 gün market işçiliği yapıp 1 gün okula gittiği “Meslek Kazandırma” programı Hakmar zincir market şubelerinde işletiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mağaza Market-Sen, “Patronlar marketlerde, mağazalarda emekçileri sömürürken şimdi sıra emekçilerin çocuklarında diyor. Yok öyle kölelik! MEB ve patronlar sömürü için birleşiyorsa biz de hakkımız için birleşeceğiz” dedi.

Ayrıca sendika MEB’e, “Hakmar ve Köfteci Yusuf ile yapılan protokolleri geri çek! 'Meslek kazandırma' dediğiniz ücretsiz işçilikten vazgeç!” diye çağrı yaptı.

"LİSE ÖĞRENCİLERİ, MARKET PATRONLARININ KÖLESİ OLMAYACAK"

Mağaza Market-Sen tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Öğrencilerin 5 gün market işçiliği yapıp 1 gün okula gittiği “Meslek Kazandırma” programı Hakmar zincir market şubelerinde işletiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, A101 ile imzaladığı protokolü gelen tepkiler üzerine iptal etmek zorunda kalmıştı. Ancak lise öğrencilerinin “ücretsiz işçi” olarak çalıştırılmasından vazgeçmediler. Hakmar’da lise öğrencileri “Meslek Kazandırma” ile sömürülürken aynı protokol geçtiğimiz günlerde Bursa’da Köfteci Yusuf restoran zinciri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında da imzalandı.

Patronlar marketlerde, mağazalarda emekçileri sömürürken şimdi sıra emekçilerin çocuklarında diyor. Yok öyle kölelik! MEB ve patronlar sömürü için birleşiyorsa biz de hakkımız için birleşeceğiz. Mağaza Market-Sen tüm öğrencilerin de yanında olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı:

Hakmar ve Köfteci Yusuf ile yapılan protokolleri geri çek!

“Meslek kazandırma” dediğiniz ücretsiz işçilikten vazgeç!

Mağaza Market-Sen.


A101 açıklama Mağaza Market-Sen Köfteci Yusuf MEB milli eğitim bakanlığı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler