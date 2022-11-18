Güngören'de marketteki hırsızlık şüphelisi: 'Benim raporum var ne yapabilirler bana'

18 Kasım 2022 Cuma, 10:15

Posta Caddesi'nde bulunan bir zincir markete 12 Kasım Cumartesi akşam saatlerinde gelen 2 kadın içeride biraz gezdikten sonra iddiaya göre ellerine aldıkları ürünleri çantalarına ve yanlarındaki poşetlere doldurdu.

Market çalışanları tarafından fark edilen kadınlar kaçmak istedi. Bir kadın kaçmaya çalıştığı sırada marketin kapısına sıkıştı. Çığlık atan kadın, sıkıştığı yerden kurtularak kaçtı. Diğer kadın ise market çalışanları tarafından içeride tutuldu.

Çalışanlar durumu hemen polise haber verdi.

"ÇALIYORUM, BENİM EKMEĞİM KUSURA BAKMA"

Marketin içinde tutulan kadın ise bağırarak çalışanlara, "Çalıyorum. Benim ekmeğim kusura bakma. Benim raporum var, ne yapabilirler bana. Polis beni almıyor. Alıp götürse bırakacak" dedi.

Aynı anlarda telefonda biriyle de konuşan kadın şüphelinin karnını göstererek, "Ben buradaki insanları öldüreceğim, kendimi de öldürteceğim. Ben neler yapacağım, görsünler. İnşallah bu bebek ölür" dediği duyuldu. Hırsılık şüphelisi gözaltına alındı.

Yaşananlar ise marketteki diğer müşteriler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.