Bursa'da direksiyon sınavı sırasında kaza: 4 yaralı
Bursa'da sürücü adayının kullandığı otomobile kamyonetin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, çevre yolunda seyreden sürücü Fatih A. (26) yönetimindeki kamyonet, ehliyet sınavına giren sürücü adayı Sibel A. (32) yönetimindeki tomobile arkadan çarptı.
Kaza sonucu sürücü adayı ile otomobilde bulunan sınav gözetmeni Mustafa A. (45) Ramazan A. (46) ile kurs görevlisi Fatma A. (45) yaralandı.
Yaralılara ilk müdahale 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla alakalı soruşturma sürüyor.
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