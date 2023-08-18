Bursa’da esrarengiz olay: Bakım için gelen işçiler ceset buldu!
Bursa’da yol kenarında bulunan elektrik trafosunun bakımı için gelen ekipler, ağaçlık alanda erkek cesedi buldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'da Osmangazi ilçesi Balat Mahallesi İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde bulunan bir ağaçlık alandaki elektrik trafonun bakımı için gelen işçiler ağaçlık alanda erkek cesedi buldu.
Çalışanların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri olay yerinde inceledikleri cesedin üzerinde Beşir Eyman’a (32) ait kimlik buldu. Cesedin yaklaşık 10 gündür ormanlık alanda olduğu düşünürlerken, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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