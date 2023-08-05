Otomobilde bulunan cesetlerin sırrı araştırılıyor

Sivas'ta yol kenarında park halindeki otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan Özay Gül (34) ve Selda Karaca'nın (24) cenazeleri Malatya'ya gönderildi. Araçta bulunan tabanca balistik incelemeye alınırken olayın öldürme sonrası intihar şeklinde gerçekleştiği üzerinde duruluyor.

DHA
Yayınlanma: 05.08.2023 - 17:07
Otomobilde bulunan cesetlerin sırrı araştırılıyor
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında yol kenarında uzun süre park halinde duran otomobili gören köylüler, aracın yanına gittiklerinde göğsünden vurulmuş kadın ve erkeği fark etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobildeki kadın ve erkeğin öldüğünü belirledi.

TABANCA BULUNDU

Yapılan araştırmada cesetlerin Malatya'nın Arapgir ilçesi nüfusuna kayıtlı Özay Gül ve Selda Karaca'ya ait olduğu tespit edildi. Araçta bir de tabanca bulundu.

Cenazeler Sivas'ta yapılan otopsi işleminin ardından bugün toprağa verilmek üzere Malatya'nın Arapgir ilçesine gönderildi.

TABANCA İNCELEMEYE ALINDI

Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken cesetlerin yanında bulunan tabanca da balistik incelemeye alındı. Ayrıca cesetlerden de incelenmek üzere swap alındığı bildirildi.

Özay Gül'ün Selda Karaca'yı vurup daha sonra aynı silahla intihar ettiğinin üzerinde durulduğu bildirildi.


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