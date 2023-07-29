Çatıda 10 gün önce öldüğü belirlenen ceset bulundu
Antalya'da 5 katlı apartmanın çatısında yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlenen 35-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğe ait ceset bulundu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanda yaşayan bir yurttaş bugün saat 07.00 sıralarında çıktığı çatıda yarı çıplak hareketsiz yatan bir kişi gördü.
Yurttaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde üzerinde kimlik çıkmayan ve 35-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin öldüğü belirlendi.
Üzerinde sadece şort bulunan erkeğin yaklaşık 10 gün önce öldüğü öğrenildi.
Cansız beden, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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