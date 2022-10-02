Bursa'da et ürünleri tesisinde yangın

02 Ekim 2022 Pazar, 05:50

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde bulunan et ürünleri tesisinde saat 04.00 sıralarında bir yangın meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz nedeni belirlenemeyen sebeple çıkan yangında patlamalar meydana gelirken, alevler tesisin önünde park halinde bulunan hafif ticari araca da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.