Sultangazi'de çiğ köfte imalathanesinde yangın paniği!
Sultangazi'de çiğ köfte imalatı yapılan bir işyerinde yangın çıktı. Ufak çaplı patlamanın da yaşandığı yangında bir çalışan kolundan hafif yaralandı.
Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'ndeki 4 katlı binanın girişinde çiğ köfte imalatı yapılan bir işyerinde, 30 Eylül Cuma günü saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çiğ köfte imalatı yapılan işyerinde iddiaya göre, gaz kaçağı nedeniyle ufak çaplı patlama yaşandı.
CAMLAR TUZLA BUZ OLDU
Patlama sırasında içeride bulunan çalışanlar kendilerini dışarı attı. Patlamanın etkisiyle işyerinin camlarının bir bölümü kırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Patlama sırasında bir çalışanın kolundan hafif yaralandığı öğrenildi.
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