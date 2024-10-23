Bursa'da evinin camından bakan kız çocuğuna taciz!

Bursa'da bir kişi, evinin penceresinden sokağa bakan kız çocuğunu cinsel organını teşhir edip tacizde bulundu. Olay sonrası polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'da evinin camından bakan kız çocuğuna taciz!
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DHA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 14:33

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde pencereden dışarı bakan kız çocuğunun evinin önüne yaklaşan kişi, cinsel organını teşhir ederek tacizde bulundu.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis, şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. 


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