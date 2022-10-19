Bursa'da evlerinde sızan doğalgazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Bursa'da bir evde tesisattan sızan doğalgazdan etkilenen çift ile 2 çocuğu tedaviye alındı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yaşayan Hacı Bayrakçı (49), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kendisi ve aile bireylerinin fenalaştığını söyleyerek yardım istedi.
Bunun üzerine söz konusu eve gelen sağlık ekipleri, Hacı Bayrakçı, eşi Cemile (48) ve kızları Derya (25) ile Dilara Bayrakçı'nın (21) kombi bacasından sızan gazdan etkilendiklerini belirledi.
İlk müdahalelerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen aile fertlerinden anne ve kızlarının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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