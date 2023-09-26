Bursa'da feci kaza... Araç bariyerlere girdi: 2 yaralı

Bursa'nın Gemlik-Bursa karayolunda meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç refüje daldı. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 11:43
Bursa'da feci kaza... Araç bariyerlere girdi: 2 yaralı
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Bursa'nın Gemlik-Bursa karayolu üzerinde seyir halinde olan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.

Refüje çarptıktan sonra durabilen araç kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince en yakın hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken aracın çekilmesiyle trafik tekrar açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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