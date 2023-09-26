Bursa'da feci kaza... Araç bariyerlere girdi: 2 yaralı
Bursa'nın Gemlik-Bursa karayolunda meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç refüje daldı. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Gemlik-Bursa karayolu üzerinde seyir halinde olan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.
Refüje çarptıktan sonra durabilen araç kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yardımıyla çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince en yakın hastaneye sevk edildi.
Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken aracın çekilmesiyle trafik tekrar açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Belge depremi: 'Affını isteyecek'
- 'Gıda Dedektifi' ile ilgili yeni gelişme
- Dünya'da bir ilk: Bitki mantarı bir insana bulaştı
- Ünlü isimden yardım çağrısı: 'Ölüm tehdidi alıyorum!'
- Gece kulübü işletmecisi silahlı saldırıda öldürüldü
- Kopenhag'dan Grabara açıklaması!
- Letonya maçının stadı değişti!
- Kılıçdaroğlu’nu bırak AKP dönemine bak
- AKP'li vekil maaşı az buldu
- Katlar arası yaş farkı...