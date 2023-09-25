Aşırı hız sonucu meydana gelen kazalar MOBESE’ye takıldı
Kütahya’da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen 2 ayrı trafik kazası kameralara böyle yansıdı.
Kütahya il merkezinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kameralara böyle yansıdı. Kazalar, kentin farklı noktalarına yerleştirilen KGYS kameraları tarafından görüntülendi.
KGYS’lere yansıyan kazaların en çok aşırı hız, dikkatsizlik ve trafik kurallarına uymama sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmadı.
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