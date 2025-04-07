Bursa'da feci kaza: Kamyon dere yatağına düştü
Bursa Orhangazi’de hafif ticari araçla çarpışan kamyon dere yatağına yuvarlandı. Araçlarda sıkışan iki sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bursa'da, hafif ticari araçla çarpışan kamyonun dere yatağına düştüğü kazada sürücüler kurtarıldı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Gölyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Gölyaka yönüne giden Mehmet Ç. (66) yönetimindeki 16 Y 1055 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Ali Y. (45) idaresindeki 16 VM 368 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kamyon, Karsak Deresi yatağına düşerken, her iki sürücüde araçlarında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücüler, ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her 2 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'in A takımı belli oldu!
- Özgür Özel'in A takımı belli oldu!
- Bakan Tunç'u sinirlendiren 'Trump' sorusu
- ‘Yozgat çıldırmış olmalı, gelin tutuklayın’
- İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
- 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna net yanıt
- Süleyman Soylu, Özgür Özel'i hedef aldı!
- 'Asıl savcısına sesleniyorum' diyerek çağırdı!
- DEM Parti'den çok sert 'silah bırakma' çıkışı
- Dev maçta kazanan Fenerbahçe!