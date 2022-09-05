Bursa'da feci kaza... Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona otomobil çarptı: 2 ağır yaralı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 09:03

Karacabey ilçesi, Bursa-Çanakkale kara yolu Şahinköy mevkisinde; 4 Ağustos Pazar akşamı saat 21.30 sıralarında Bandırma’dan Karacabey istikametine seyir halinde olan Mehmet Deniz yönetimindeki 10 V 4101 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen Yakup Toprak (27) yönetimindeki 63 AAZ 103 plakalı kamyona arkadan çarptı.

EŞİYLE BERABER YARALANDI

Kazada, kullanılmaz hale gelen otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Deniz ile yanında bulunan eşi Behiye Deniz yaralandı. Kazayı gören yurttaşların yaralıların yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü ile eşini bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yarlılar Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.