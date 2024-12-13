Samsun'da korkunç kaza... Otomobil, istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 01.00 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisi Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Mustafa Dirican'ın (19) kontrolünü kaybettiği 55 AEH 327 plakalı otomobil, yolun sağındaki istinat duvarına çarptı.
Kazada, sürücü Dirican ile otomobildeki Ayberk Köse (18) ve Berna Çırakoğlu (44), yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
KURTARILAMADI
Çırakoğlu, burada hayatını kaybetti. Köse'nin durumun ağır, Dirican'ın ise iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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