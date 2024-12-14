Tokat'ta korkunç kaza... Hafif ticari araç araziye devrildi: 3 kişi can verdi!

Tokat’ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın boş araziye devrildiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Tokat'ta korkunç kaza... Hafif ticari araç araziye devrildi: 3 kişi can verdi!
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DHA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 09:06

Feci kaza, saat 23.00 sıralarında Şenyurt beldesi mevkisi Tokat- Turhal karayolunda meydana geldi.

Tokat'tan Turhal yönüne gitmekte olan Ali Esetekin (23) yönetimindeki 34 UZ 6958 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu boş araziye devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Esetekin ile araçtaki Eren Atlı (28) ve Hüseyincan Esetekin’in (21) yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 kişinin cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

 


Etiketler: #tokat #sürücü

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