D-100 karayolunda zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi

İstanbul Kadıköy D-100 karayolunda zincirleme kaza gerçekleşti. Bir kamyon ve üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası araç içi kameraya yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 11:05
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Kaza 13 Mart Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında D-100 Karayolu Göztepe mevkii Üsküdar istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, orta şeritte ilerleyen kamyon nedeni bilinmeyen bir nedenle önünde seyir halindeki otomobile çarptı.

Kazanın şiddetiyle otomobilin önündeki araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. 1 kamyon ve 3 otomobilin karıştığı kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Yaşanan zincirleme kaza otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde orta şeritte ilerleyen otomobilin, arkadan gelen kamyona çarpmasıyla zincirleme kaza yaşanıyor.


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