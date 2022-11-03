Bursa'da feci kazada 4 yaralı

03 Kasım 2022 Perşembe, 09:50

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 hafif ticari araç ve 1 otomobil henüz bilinmeyen sebepten dolayı kaza yaptı.

Çarpışmanın şiddetiyle 4 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerinin ardından çevre Hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.