Bursa'da feci kazada 4 yaralı

Bursa’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

(İHA)
03 Kasım 2022 Perşembe, 09:50
Bursa'da feci kazada 4 yaralı
Abone Ol google-news

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 hafif ticari araç ve 1 otomobil henüz bilinmeyen sebepten dolayı kaza yaptı.

Çarpışmanın şiddetiyle 4 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerinin ardından çevre Hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.


Bursa kaza yaralı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler