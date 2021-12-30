Bursa’da garip olay: Kaza yaptı ardından uyuya kaldı
Bursa’da alkollü olduğu iddia edilen sürücü kaza yaptı. Daha sonra uyuya kalan sürücüyü görenler gözlerine inanmadı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Beşyol Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ifade edilen sürücü kaza yaptı.
Çevredekiler ise kazanın ardından sürücünün yardımına gitti. Uyuya kalan sürücüyü görenler gözlerine inanamazken, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü uyandırmaya çalıştı. Daha sonra uyanan sürücü polis merkezine götürüldü.
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