Bursa'da gençler, yeni yıla İstiklal Marşı okuyarak girdi

Yayınlanma: 01.01.2024 - 09:10

Güncelleme: 01.01.2024 - 09:11

Bursa'da yeni yılın gelişini kentin belirli noktalarında toplanan yurttaşlar ıslık ve alkışlarla coşkuyla kutladı.

2024'ün gelişini kutlamak isteyen yurttaşlar, araçlarıyla yollara çıkarak korna çalıp, konvoy oluşturdu. Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde yeni yılı kutlamak için bir araya gelen bir grup genç, İstiklal Marşı okuyarak yeni yılı kutladı.

Çevredeki yurttaşlar gençlere eşlik ederek İstiklal Marşı okurken, aralarından bir genç yolu trafiğe kapatarak saygı duruşunda bekledi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yol trafiğe açılırken, gençler, müziklerle dans edip yeni yılın gelişini doyasıya kutladı.