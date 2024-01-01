Bursa'da gençler, yeni yıla İstiklal Marşı okuyarak girdi

Bursa'da kentin belirli noktalarında yurttaşlar yeni yılı coşkuyla karşılarken; kutlamalar için bir araya gelen bir grup İstiklal Marşı okudu. Gençlerden biri de trafiği durdurup saygı duruşuna geçti.

DHA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 09:10
Bursa'da gençler, yeni yıla İstiklal Marşı okuyarak girdi
Abone Ol google-news

Bursa'da yeni yılın gelişini kentin belirli noktalarında toplanan yurttaşlar ıslık ve alkışlarla coşkuyla kutladı.

2024'ün gelişini kutlamak isteyen yurttaşlar, araçlarıyla yollara çıkarak korna çalıp, konvoy oluşturdu. Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde yeni yılı kutlamak için bir araya gelen bir grup genç, İstiklal Marşı okuyarak yeni yılı kutladı.

Çevredeki yurttaşlar gençlere eşlik ederek İstiklal Marşı okurken, aralarından bir genç yolu trafiğe kapatarak saygı duruşunda bekledi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yol trafiğe açılırken, gençler, müziklerle dans edip yeni yılın gelişini doyasıya kutladı. 


İlgili Haberler

Bursa'da deprem mi oldu? 31 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Bursa'da deprem mi oldu? 31 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Bursa’da erkek vahşeti: Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldürdü, savunması pes dedirtti!

Bursa’da erkek vahşeti: Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldürdü, savunması pes dedirtti!
Bursa'da korkunç olay... Kurye gibi gelip ev sahibini darbettiler: Paraları alıp kaçtılar

Bursa'da korkunç olay... Kurye gibi gelip ev sahibini darbettiler: Paraları alıp kaçtılar

En Çok Okunan Haberler