Bursa'da deprem mi oldu? 31 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 Aralık Pazar Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 31 Aralık Pazar Aralık 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 31 Aralık'ta meydana gelen depremler...
31 ARALIK SON DEPREMLER
08:51:38 -.- 1.6 -.- YUVA-GURUN (SIVAS)
08:50:43 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
08:13:32 -.- 1.8 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP)
07:40:01 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
07:39:01 -.- 1.8 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:17:14 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
07:16:49 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
06:36:35 -.- 1.6 -.- YAYGIN-(MALATYA)
06:29:02 -.- 2.1 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
06:22:28 -.- 2.9 -.- OLUCAK-(AFYONKARAHISAR)
06:19:39 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
05:47:53 -.- 1.4 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)
05:26:47 -.- 1.4 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
05:21:58 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
05:14:08 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
05:08:44 -.- 1.6 -.- BUYUKGUNEY-SOMA (MANISA)
04:58:43 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
04:41:29 -.- 2.2 -.- CAYKENARI-KORKUTELI (ANTALYA)
04:39:37 -.- 2.5 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR)
04:28:35 -.- 1.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:11:45 -.- 1.4 -.- SANCAK-(BINGOL)
04:03:41 -.- 1.2 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:45:54 -.- 2.7 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
02:52:12 -.- 1.3 -.- ISIKELI-BIGA (CANAKKALE)
02:51:27 -.- 1.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
02:30:19 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
01:59:34 -.- 2.3 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)
01:53:17 -.- 1.7 -.- YAYIKDAMLAR-YAYLADAGI (HATAY)
01:28:14 -.- 1.6 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
01:00:09 -.- 1.5 -.- CANKAYA (ANKARA)
00:44:04 -.- 1.3 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
00:32:23 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
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