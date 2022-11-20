Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın: Rüzgarın etkisiyle büyüdü

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.

İHA
20 Kasım 2022 Pazar, 15:39
Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın: Rüzgarın etkisiyle büyüdü
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Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm deposunda, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyürken, dumanlar da birçok noktadan görüldü.

Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. 


Bursa Yangın Geri dönüşüm deposu

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