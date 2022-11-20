Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın: Rüzgarın etkisiyle büyüdü

20 Kasım 2022 Pazar, 15:39

Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm deposunda, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyürken, dumanlar da birçok noktadan görüldü.

Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.