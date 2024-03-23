Bursa'da güpegündüz dehşet anları: Cezaevinden izinli çıktı, ablasını bıçakla rehin aldı!

Bursa'da, cezaevinden izinli çıkan Mesut A. (48), babasının evinde, ablası Nuray A.'yı bıçakla rehin aldı. Ablası bir anlık dalgınlığından yararlanıp kaçınca Mesut A., polise teslim oldu.

DHA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 17:16
Bursa'da güpegündüz dehşet anları: Cezaevinden izinli çıktı, ablasını bıçakla rehin aldı!
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Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde, saat 14.30 sıralarında Uşak Kapalı Cezaevi'nden izinli olarak ailesinin yanına gelen Mesut A., bilinmeyen nedenle ablası Nuray A.'yı evinin balkonunda bıçakla rehin aldı.

Ailesinin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, Mesut A.'yı uzun süre ikna etmeye çalıştı ancak şüpheli eylemi bırakmadı. Bir ara ablasıyla içeri giren Mesut A., balkonun kapısını kilitledi.

KOŞARAK KAÇTI

Bu sırada kardeşinin bir anlık dalgınlığından yararlanan Nuray A. koşarak dışarı kaçtı. Ablasının peşinden bıçakla gelen Mesut A. polislerle karşılaşınca bıçağı yere atıp teslim oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Nuray A., sağlık görevlilerinin kontrolünün ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, Mesut A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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