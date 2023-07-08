Bursa'da halk otobüsü devrildi: 10 kişi yaralandı!

Osmangazi ilçesinde halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 08.07.2023 - 15:03
Bursa'da halk otobüsü devrildi: 10 kişi yaralandı!
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Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi'nde seyir halindeki 16 TAT 70 plakalı halk otobüsünün sürücüsü Tuğrul A., Taşköprü mevkiinde karşı istikametten gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı. 

Manevranın etkisiyle devrilen otobüsteki sürücü ve 9 yolcu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye ulaştırdı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.




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