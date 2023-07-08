Ortalık savaş alanına döndü... Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı

Erzincan’da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 08.07.2023 - 07:47
Ortalık savaş alanına döndü... Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı
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Erzincan merkez Karaağaç Mahallesi'nde gece saatlerinde; kavşakta sinyalizasyon ışıklarına riayet edilmemesi üzerine iki minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılara ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


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