Ortalık savaş alanına döndü... Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı
Erzincan’da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Erzincan merkez Karaağaç Mahallesi'nde gece saatlerinde; kavşakta sinyalizasyon ışıklarına riayet edilmemesi üzerine iki minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılara ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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