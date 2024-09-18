Bursa'da hareketli anlar: 'Yan bakma' tartışması meydan muharebesine döndü!
Bursa’da Kent Meydanı’nda ’yan bakma’ meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken 3 kişi de gözaltına alındı.
Merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi’nde, şehrin en yoğun ve kalabalık yerlerinden biri olan Kent Meydanı’nda 2 grup arasında ’yan bakma’ meselesi yüzünden tartışma çıktı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Tartışma kısa sürede büyürken 2 grup birbirlerine saldırdı. Olay yerine yakın bölgede sabit olarak görev yapan polisler kavgaya müdahale ederek ayırdı.
Kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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