Bursa'da hareketli anlar: 'Yan bakma' tartışması meydan muharebesine döndü!

Bursa’da Kent Meydanı’nda ’yan bakma’ meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken 3 kişi de gözaltına alındı.

Bursa'da hareketli anlar: 'Yan bakma' tartışması meydan muharebesine döndü!
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İHA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 09:30

Merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi’nde, şehrin en yoğun ve kalabalık yerlerinden biri olan Kent Meydanı’nda 2 grup arasında ’yan bakma’ meselesi yüzünden tartışma çıktı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Tartışma kısa sürede büyürken 2 grup birbirlerine saldırdı. Olay yerine yakın bölgede sabit olarak görev yapan polisler kavgaya müdahale ederek ayırdı.

Kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #polis #Bursa

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