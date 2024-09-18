Bursa'da hareketli anlar: 'Yan bakma' tartışması meydan muharebesine döndü!

Yayınlanma: 18.09.2024 - 09:30

Güncelleme: 18.09.2024 - 09:31

Merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi’nde, şehrin en yoğun ve kalabalık yerlerinden biri olan Kent Meydanı’nda 2 grup arasında ’yan bakma’ meselesi yüzünden tartışma çıktı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Tartışma kısa sürede büyürken 2 grup birbirlerine saldırdı. Olay yerine yakın bölgede sabit olarak görev yapan polisler kavgaya müdahale ederek ayırdı.

Kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.