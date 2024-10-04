Bursa'da hayvan vahşeti! 'Tavuğunu yedi' bahanesiyle sokak köpeğini sopayla katletti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde henüz kimliği öğrenilemeyen saldırgan, sokak köpeğini sopayla defalarca vurarak öldürdü
İktidarın sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan 'katliam yasası' hayvan vahşetlerini artırmaya devam ediyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde İsaören Mahallesi'nde henüz kimliği öğrenilemeyen kişi, iddiaya göre tavuğunu yiyen sokak köpeğini, sopayla defalarca vurarak öldürdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #katliam yasası #sokak köpeği #sokak hayvanları #Bursa
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