'Katliam yasası' AYM gündeminde
Katliam yasası olarak bilinen ve sahipsiz sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan düzenleme için yapılan iptal başvurusu bugün Anayasa Mahkemesi gündemine gelecek. AYM, yapacağı toplantıda davayla ilgili ilk incelemesini yapacak.
Anayasa Mahkemesi (AYM), kamuoyunda tepki çeken ve sahipsiz hayvanların öldürülmesinin önünü açan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada ilk incelemesini bugün yapacak.
Yüksek Mahkeme, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yasaya ilişkin, CHP'nin 15 Ağustos'taki başvurusu üzerine açılan iptal davasını, bugünkü Genel Kurul gündemine aldı.
AYM, yapacağı toplantıda, davayla ilgili ilk incelemesini yapacak. Başvuruda bir eksiklik saptanmazsa dava daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülecek.
17 MADDEDEN 16'SININ İPTALİ İSTENMİŞTİ
Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından CHP, yasanın 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması adına AYM'ye başvurmuştu.
Başvuru sonrası Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini savunmuştu.
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